Açık 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.09.2024 06:59

İran Cumhurbaşkanı: Hizbullah, Batı'nın desteklediği İsrail'e karşı tek başına duramaz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Hizbullah, Batılı ülkelerin, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin en gelişmiş silahlarla desteklediği bir rejime karşı tek başına duramaz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı: Hizbullah, Batı'nın desteklediği İsrail'e karşı tek başına duramaz
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katılmak üzere bulunduğu New York'ta CNN televizyonuna konuşan Pezeşkiyan, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının muhtemel sonuçlarını değerlendirdi.

Lübnan'ın "İsrail'in elinde başka bir Gazze olmasına izin veremeyeceklerini" dile getiren Pezeşkiyan, "Hizbullah bunu tek başına yapamaz. Hizbullah, Batılı ülkelerin, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin en gelişmiş silahlarla desteklediği bir rejime karşı tek başına duramaz" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın Gazze'deki duruma dönüşmesine izin verilemeyeceğini tekrarlayarak, İsrail'in saldırıları durdurulmazsa bölgenin daha geniş bir savaşa girme riskiyle karşı karşıya olacağını söyledi.

İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda 492 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35’i çocuk, 58’i kadın 492 kişinin hayatını kaybettiğini, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

ETİKETLER
İran ABD Hizbullah İsrail
Sıradaki Haber
ABD'de başkanlık seçiminde Harris ile Trump yarışı başa baş götürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:09
Finlandiya hayvanat bahçesi enflasyon nedeniyle pandalarını Çin'e geri gönderecek
06:42
ABD'de başkanlık seçiminde Harris ile Trump yarışı başa baş götürüyor
06:31
Erdoğan'ın sözleri Dünya basınında
06:11
Ömer Bolat: Türk-Amerikan ilişkilerinde birçok sektörde yeni olumlu gelişmeler göreceğiz
06:07
Tekirdağ'da kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın
04:36
Adana'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM binasına yürüyerek geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM binasına yürüyerek geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ