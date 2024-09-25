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Dünya
TRT Haber 25.09.2024 06:10

Erdoğan'ın sözleri Dünya basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM hitabı dünya basınında geniş yer buldu. Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sözleri Amerikan ve Avrupa medyasında ilk sayfalardan aktarıldı. Netanyahu ve Hitler benzetmesi ön plana taşındı. Erdoğan'ın Kıbrıs ile ilgili açıklamaları da Yunan basınında başlıklara yansıdı.

Erdoğan'ın sözleri Dünya basınında
[Fotograf: AA]

"Gazze dünyanın en geniş kadın ve çocuk mezarlığı oldu"

New York Times Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine ilk sayfasında yer verdi. Gazetede, Erdoğan'ın 20 dakika boyunca Tel Aviv yönetimini sert biçimde eleştirdiğini vurgulandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki soykırımın önüne geçmek için daha neyi bekliyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki soykırımın önüne geçmek için daha neyi bekliyorsunuz?

Reuters haber ajansı, Erdoğan'ın BM ve Batı değerlerinin Gazze'de öldüğü sözlerine manşette yer verdi. 

Politico gazetesi Erdoğan'ın Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini ön plana çıkardı.

Haberin başlığında da, Cumhurbaşkanı'nın "70 yıl önce Hitler nasıl durdurulduysa, bugün de Netanyahu öyle durdurulmalı" sözü kullanıldı.

 

Alman gazeteleri de Erdoğan'ın Netanyahu ve Hitler benzetmesini ön plana taşıdı.

Die Welt, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere dönüp, "İsrail'in soykırım yapıyor" dediğini yazdı. Erdoğan'ın, "Netanyahu, Hitler gibi durdurulmalı" ifadesini de aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu günümüzün Nazisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu günümüzün Nazisi

Sırp haber ajansı Politika, 'Erdoğan Netanyahu'yu bir kez daha Hitler'e benzetti' dedi.

Hırvat devlet televizyonu HRT, Cumhurbaşkanı'nın 'İsrail'i Durdurun' çağrısını izleyicileriyle paylaştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM teşekkürü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM teşekkürü

Ve Yunan medyası....

Erdoğan'ın tüm ülkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ettiğine dikkat çekildi.

Devlet Televizyonu ERT de, Yunan gazeteleri de ayrı konuya vurgu yaptı. Ta Nea, "Erdoğan'ın büyük meydan okuması" başlığını kullandı.

"Katledilen gazeteciler sizin meslektaşınız değil mi?"

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen, uluslararası basının ilgiyle izlediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya medyasına da mesajı vardı.

"Ey uluslararası basın kuruluşları, İsrail'in canlı yayında katlettiği, ofislerini bastığı gazeteciler sizin meslektaşınız değil mi?" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM binasına yürüyerek geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM binasına yürüyerek geçti
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