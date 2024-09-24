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Dünya
AA 24.09.2024 23:46

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM teşekkürü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada uluslararası toplumu KKTC'yi tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisi ve halkı adına teşekkür etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM teşekkürü
[Fotograf: AA]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, Kıbrıs Türklerinin haklarına vurgu yaparak dünya devletlerine KKTC'yi tanımaları yönünde çağrı yaptığına dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına en derin saygılarımla şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

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Tatar açıklamasında, Erdoğan'ın Genel Kurul'daki konuşmasında yer alan KKTC'yle ilgili ifadelerin kendilerini onurlandırdığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, temsiliyetimizi engellemek isteyenlere en iyi yanıtı vererek, Kıbrıs Türk halkının sesi ve soluğu olarak, haklı davamızın dünya gündemine bir kez daha kalın harflerle girmesine vesile olmuştur. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yapmış olduğu tarihi konuşmasında, en net ifadelerle federasyon modelinin tamamen geçerliliğini yitirdiğini, özden gelen haklarımız olan egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün yeniden tescil edilmesinin şart olduğunu ve Kıbrıs Türklerine uygulanan tecridin son bulması gerektiğini vurgulamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı, Kıbrıs'ta iki devlet ve iki halk olduğu gerçeğiyle bugün de uluslararası toplumu bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet etmiştir."​​​​​​​

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