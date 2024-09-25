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Dünya
Guardian 25.09.2024 07:03

Finlandiya hayvanat bahçesi enflasyon nedeniyle pandalarını Çin'e geri gönderecek

Finlandiya'daki bir hayvanat bahçesi, artan enflasyon ve bakım maliyetleri nedeniyle iki dev pandayı Çin'e geri gönderme kararı aldığını duyurdu. Pandalar, planlanandan sekiz yıl önce ülkelerine dönecek.

Finlandiya hayvanat bahçesi enflasyon nedeniyle pandalarını Çin'e geri gönderecek
[Fotoğraf: AFP Arşiv]

Lumi ve Pyry adındaki pandalar, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2018'de Kuzey Avrupa ülkesini ziyaret etmesinden birkaç ay sonra, Ocak ayında Finlandiya'ya getirilmişti. Bu ziyaret sırasında hayvanların korunmasıyla ilgili ortak bir anlaşma imzalanmıştı.

Finlandiya ile yapılan anlaşmaya göre pandalar 15 yıl boyunca ülkede kalacaktı. Ancak Ahtari Hayvanat Bahçesi, pandaların yakında bir aylık karantinaya alınıp Çin'e geri gönderileceğini duyurdu.

Yıllık bakım maliyetleri çok fazla

Özel bir işletme olan Ahtari Hayvanat Bahçesi, hayvanların yaşadığı tesise 8 milyon eurodan fazla yatırım yaptığını ve yıllık 1,5 milyon euroya ulaşan bakım maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bu maliyetlerin içinde Çin'e ödenen bir koruma ücreti de yer alıyor, diye belirtti Ahtari Başkanı Risto Sivonen.

1949'da kurulduğundan bu yana Çin Halk Cumhuriyeti, ticari ilişkileri güçlendirmek, diplomatik bağları pekiştirmek ve uluslararası imajını yükseltmek amacıyla pandaları yabancı hayvanat bahçelerine gönderiyor.

Hayvanat bahçesi, pandaların Finlandiya'nın merkezindeki bu bölgeye turist çekeceğini umuyordu. Ancak pandemi nedeniyle seyahatin azalmasıyla birlikte artan borç yüküyle karşılaştığını ve pandaların geri gönderilmesi için görüşmelere başladığını geçtiğimiz yıl duyurmuştu.

"Müzakereler üç yıl sürdü"

Hayvanat bahçesi, artan enflasyonun maliyetleri daha da artırdığını ve 2023 yılında Finlandiya hükümetinin mali destek taleplerini reddettiğini belirtti. Sivonen'e göre, pandaların geri gönderilmesi yönündeki müzakereler üç yıl sürdü.

Pandaların geri gönderilmesinin, Finlandiya hükümetini ilgilendirmeyen bir ticari karar olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemeyeceği ifade edildi. Finlandiya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, pandaların geri gönderilmesinin hükümet düzeyinde bir müdahale olmadığını belirtti.

Çin'in hayvanat bahçesine yardım etme çabalarına rağmen, sonunda iki ülkenin dostane görüşmeler sonucunda pandaların geri gönderilmesine karar verdiği, Çin'in Helsinki Büyükelçiliği tarafından Reuters'a yapılan bir açıklamada belirtildi.

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