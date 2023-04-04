New Zeland Herald'ın haberine göre Little, Çinli teknoloji şirketlerinin ürettiği güvenlik kameralarında tam bir denetimin "muhtemel olmadığını" belirterek, "Koruyucu güvenlik gereksinimlerimiz var, binalarda bulunan departmanlar bunu biliyor. Gereksiz bir risk olup olmadığını tespit etmek onlara kalmış" dedi.

Little, bu konuda öncelikli meselenin kamera sayısının belirlenmesi ve nereye yerleştirildiklerinin denetlenmesi olduğunu kaydetti.

Asıl “bu kameraların herhangi bir ağa bağlı olup olmadığı” sorusunun sorulması gerektiğini aktaran Little, kendisi için, terörizm, dış müdahale ve siber güvenlik riskleri gibi ulusal güvenlik risklerinin, "ağa bağlı olup olmadığını bilmedikleri bir kameraya kimin sahip olabileceğinden çok daha önemli" olduğunu ifade etti.

Basında çeşitli Yeni Zelanda hükümet binalarına 120 Çin yapımı güvenlik kamerası kurulduğunun bildirilmesinden sonra Çin menşeli kameraların bulunduğu kamu binalarının denetlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Avustralya ve ABD'de kaldırılmıştı

Avustralya’da şubat ayında güvenlik endişesi nedeniyle Çinli teknoloji şirketlerinin ürettiği tüm kameralar ve dahili iletişim sistemleri, hükümet binalarından kaldırılmaya başlanmıştı.

ABD, Kasım 2022'de ulusal güvenlik endişesi nedeniyle 5 Çinli teknoloji firmasından "yeni iletişim ekipmanlarının" ithalatını ve bunların ülkede satışını yasaklamıştı.

Ürünlerinin ithalatı ve ülkede satışı yasaklanan teknoloji şirketleri arasında Huawei'nin yanı sıra ZTE, Hikvision, Dahua ve Hytera de yer aldığı belirtilmişti.