Polis yetkilileri, 4 kişiyi yaralayan saldırganın çevredekiler tarafından durdurulduğunu söyledi.

Şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Polis Bölge Komutanı Naila Hassan, mağdurların farklı cinsiyet, etnik köken ve yaştan olduğunu, saldırının nefret suçu olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığını ifade etti.

Hassan, saldırıya başladıktan sonra çevredekilerin saldırganın etrafını sarmaya başladığını ve birinin onu koltuk değneğiyle etkisiz hale getirdiğini aktardı.