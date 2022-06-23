Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Zelanda'da bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı
Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde bıçaklı bir adam 4 kişiyi yaraladı.
Polis yetkilileri, 4 kişiyi yaralayan saldırganın çevredekiler tarafından durdurulduğunu söyledi.
Şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Polis Bölge Komutanı Naila Hassan, mağdurların farklı cinsiyet, etnik köken ve yaştan olduğunu, saldırının nefret suçu olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığını ifade etti.
Hassan, saldırıya başladıktan sonra çevredekilerin saldırganın etrafını sarmaya başladığını ve birinin onu koltuk değneğiyle etkisiz hale getirdiğini aktardı.
Etiketler: Yeni Zelanda
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