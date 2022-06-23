Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 09:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin, "Tienşing-1" test uydusunu fırlattı
Çin, test uydusu "Tienşing-1"i uzaya yolladı.
Şinhua ajansının haberine göre, uydu, Kuaicou-1A roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
İlk kez fırlatılan test uydusunun, uzay çevresi inceleme deneylerinde kullanılması hedefleniyor.
Fırlatış, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaicou-1A ile gerçekleştirilen 15'inci başarılı taşıma görevi oldu.
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