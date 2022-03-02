Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Zelanda’da 6,6 büyüklüğünde deprem
[Temsili fotoğraf: AP]
Yeni Zelanda’nın Kermadac Adaları'nda 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, deprem Auckland kentinin 775 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Kermadec Adaları yakınlarında, okyanusun yaklaşık 38 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremin herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Pasifik Okyanusu’ndaki, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları’nın da üzerinde yer aldığı “Ateş Çemberi” olarak adlandırılan sismik fay hattında yer alan ülkeler, yanardağ patlamalarının yanı sıra sık yaşanan depremlerle de karşılaşıyor.
Etiketler: Deprem Yeni Zelanda
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