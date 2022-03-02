Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı TSİ 16.45'te megavatsaat başına 168 euro oldu.

Böylece geçen yıl megavatsaat başına 16 euro olan doğalgaz fiyatı 10 katına çıktı

TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratlar gün içinde 194 euroya kadar yükselmişti.

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın doğalgaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğalgaz altyapısının hasar görmesi ve gaz akışını kesintiye uğratabileceği beklentileri fiyatları artırıyor.

Savaşın devam etmesi durumunda petrol ve doğalgaz sağlayıcılarına yaptırım getirilmesi ihtimali de fiyatları etkiliyor.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.