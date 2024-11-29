Yeni Zelanda donanmasına ait geminin mürettebatın hatası sonucu battığı belirlendi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Yeni Zelanda donanmasının hidrografik araştırma gemisi "HMNZS Manawanui"nin ekim ayında Samoa açıklarında keşif çalışmaları yürütürken batmasına ilişkin soruşturmanın ön bulguları kamuoyuna sunuldu.

Soruşturmayı yürüten askeri mahkemenin ilk bulgularına göre mürettebatın otomatik pilotta kaldığını fark etmemesiyle karaya doğru yol alan gemiye müdahalede gecikmesi sonucu kazanın meydana geldiği belirlendi.

Yeni Zelanda Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Gavin Golding, yaptığı açıklamada, "Kazanın nedeni, geminin oto pilotunun olması gereken zamanda devreden çıkarılmamasına yol açan bir dizi insan hatası olarak belirlendi" ifadesini kullandı.

Golding, gelecek yıl tamamlanması planlanan soruşturmanın ardından mürettebattan 3 kişi için disiplin sürecinin başlatılacağını açıkladı.

Yeni Zelanda donanmasına ait araştırma gemisi, 5 Ekim'de Samoa'nın güneyinde bulunan Upolu kenti açıklarındaki resife çarpmasıyla alev alarak batmıştı. Gemide bulunan 75 kişilik mürettebatın tamamı güvenli şekilde tahliye edilmişti.

Yeni Zelanda donanmasındaki 9 gemiden biri olan "HMNZS Manawanui", ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra batan ilk gemisiydi.