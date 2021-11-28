Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 12:47Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Yeni Delhi'nin hava kalitesi ‘çok kötü’ kategorisinde seyretmeye devam ediyor
Hindistan’ın başkentindeki hava kalitesi ‘çok kötü’ kategorisinde yer almayı sürdürüyor. Günün erken saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar yoğun kirlilik ve sis nedeniyle zor anlar yaşadı.
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sabah saatlerinde dışarı çıkanlar yalnızca COVID-19 ile değil aynı zamanda yüksek seviyede kirli hava ile mücadele etmek için maske takmak zorunda kaldı.
[Fotoğraf: Reuters]
Ekim ve kasım aylarında hava kirliliği artıyor
Yeni Delhi'nin hava kirliliği ekim ve kasım aylarında çiftçilerin anız yakması ve çevre eyaletlerdeki kömürle çalışan elektrik santralleri ve trafikteki egzoz dumanı nedeniyle daha da kötüleşiyor.
Kış yaklaştıkça azalan sıcaklıklar ve rüzgar hızındaki düşüş, araçlardan ve endüstriden kaynaklanan kirlilik yoğun dumana sebep oluyor.
Etiketler: Hava Kirliliği Hindistan
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