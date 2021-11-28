Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sabah saatlerinde dışarı çıkanlar yalnızca COVID-19 ile değil aynı zamanda yüksek seviyede kirli hava ile mücadele etmek için maske takmak zorunda kaldı.

[Fotoğraf: Reuters]