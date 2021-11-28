Angola Devlet Bakanı Adao de Almeida, basına yaptığı açıklamada, 1 Aralık'tan itibaren Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Esvatini, Malavi, Mozambik, Namibya ve Zimbabye'ye sınırlarını kapatacaklarını söyledi.

Almeida, COVID-19'un Omicron varyantı nedeniyle söz konusu ülkelerden girişlerin geçici olarak durdurulduğu bilgisini paylaştı.

Ülkeye döneceklere karantina uygulanacak

Ülkesine dönecek Angola vatandaşlarının kısıtlamadan muaf olduğunu açıklayan Almeida, bu kişilere 14 gün karantina uygulanacağını söyledi.