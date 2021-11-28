Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Angola'da Omicron varyantı: Ülke sınırlarını 7 ülkeye kapatma kararı aldı
[Fotoğraf:Reuters]
Atlas Okyanusu kıyısındaki Güney Afrika ülkesi Angola koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle 7 ülkeye sınırlarını kapatma kararı aldığını açıkladı.
Angola Devlet Bakanı Adao de Almeida, basına yaptığı açıklamada, 1 Aralık'tan itibaren Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Esvatini, Malavi, Mozambik, Namibya ve Zimbabye'ye sınırlarını kapatacaklarını söyledi.
Almeida, COVID-19'un Omicron varyantı nedeniyle söz konusu ülkelerden girişlerin geçici olarak durdurulduğu bilgisini paylaştı.
Ülkeye döneceklere karantina uygulanacak
Ülkesine dönecek Angola vatandaşlarının kısıtlamadan muaf olduğunu açıklayan Almeida, bu kişilere 14 gün karantina uygulanacağını söyledi.
Etiketler: Koronavirüs
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