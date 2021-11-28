Avusturya'da Tirol eyaletinde yetkililer geçen hafta Güney Afrika'dan dönen bir yolcunun yeni varyantın belirtilerine sahip olduğunu ve COVID-19 test sonucunun pozitif olduğunu söyledi. Ancak teyit için önümüzdeki günlerde daha fazla inceleme yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Güney Afrika'da yeni varyantın keşfedilmesi, küresel endişelere, seyahat yasaklarına ve kısıtlamalara yol açtı.

Cumartesi günü İtalya ve İtalya dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde vaka tespit edildi.

Geçtiğimiz hafta Avusturya'da koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Daha fazla inceleme yapılacak

Yetkililer, Innsbruck'taki Viroloji Enstitüsü tarafından yapılan testte, Tirol eyaletinin Schwaz bölgesindeki bir kişiden alınan pozitif PCR testi sonucunun Omicron vakasıyla ilişkili olabileceğine dair "somut şüpheye" sahip olduklarını söyledi.

Numune şimdi daha fazla test için Avusturya Sağlık ve Gıda Güvenliği Ajansına (AGES) gönderilecek.

Güney Afrika'dan gelenlere 'test yaptırın' çağrısı

Tirol'ün Corona Operasyonları Personeli Başkanı Elmar Rizzoli yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde AGES'ten bir sonuç bekleniyor" dedi.

"Virüsten etkilenen kişi, kendi ifadelerine ve mevcut bilgilere göre, üç gün önce seyahatten döndü ve uzunca bir süre evde kaldı. Kişi şu anda hiçbir semptom göstermiyor."

Yetkililer, önlem olarak Güney Afrika'daki ülkelerden son 14 gün içinde Avusturya'ya giriş yapan kişilere test yaptırması için çağrıda bulundu.