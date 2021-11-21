Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği devam ediyor.

Delhi'de toplam hava kalitesi endeksi 500'lük bir ölçekte 347'de seyrederken partikül madde (PM) konsantrasyonları ise 'zayıf' kategoride yer alıyor.

Kirlilik seviyeleri, şehrin birçok yerinde hala tehlikeli olarak değerlendiriliyor.

Yeni Delhi başka bir 'dumanlı sabaha' uyandı

Dünyanın en kirli başkentlerinden biri olan Yeni Delhi, düşen sıcaklıklar, araç dumanları ve açıkta yakılan çöplerle birlikte şehrin dışındaki enerji santrallerinin sebep olduğu kronik kış sisiyle mücadele ediyor.

Kasım ayında çiftçilerin yeni bir ekim mevsimi öncesinde mahsul atıklarını yakmaları, havadaki küçük parçacıkların konsantrasyonunda bir artışla birlikte kirliliğin kötüleşmesine neden oluyor.