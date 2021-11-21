Kanada'da Britanya Kolombiyası Adli Tıp Kurumu'nda adli tabip Lisa Lapointe Cumartesi günü yaptığı açıklamada, üç kişişnin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve ölenlerin sayısının toplamda dörde çıktığını söyledi.

Lapointe, "Kayıp olduğu bildirilen beşinci bir kişiyi bulmak için Cuma günü çabalar devam etti, ancak ne yazık ki bu girişimler başarısız oldu" dedi.

Beşinci kişi için aramalar devam ediyor.

Seyahatler kısıtlandı



British Columbia hükümeti Cuma günü yaptığı açıklamada, insanların eyaletin bazı bölgelerindeki benzin istasyonlarında satın alabilecekleri yakıt miktarını sınırladığını ve fırtınaların ardından otoyolların yeniden açılmasıyla zorunlu olmayan seyahatleri kısıtladığını duyurdu.



İl Kamu Güvenliği Bakanı Mike Farnworth, araçların benzin istasyonundan alacakları yakıtın yaklaşık 30 litre ile sınırlandırıldığını söyledi. Durumun1 Aralık'a kadar sürmesi bekleniyor.