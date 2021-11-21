Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksikalı göçmenler ABD'ye gidiyor
[Fotoğraf: AA]
Meksika sınırından ABD'ye gitmek isteyen göçmen konvoyu yoluna devam ediyor.
Ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar ve doğal afetler nedeniyle ABD'ye gitmek isteyen ve Meksika'nın Guatemala sınırına yakın Tapachula şehrinden yola çıkan göçmen konvoyu 4. gününde yoluna devam ediyor.
75 kilometre ilerleyen Meksikalı göçmenler, Chiapas eyaletinin Escuintla beldesine vardı.
Etiketler: ABD Düzensiz Göçmenler Meksika
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