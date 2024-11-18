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Dünya
AA 18.11.2024 11:08

Yeni Delhi'de hava kalitesi son dönemin en kötü düzeyinde

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kalitesi, "şiddetli" kategorisinin üst sınırını aşarak son dönemde kaydedilen en kötü düzeye ulaştı.

Yeni Delhi'de hava kalitesi son dönemin en kötü düzeyinde

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verileri, Yeni Delhi'de milyonlarca insanın sağlığını tehdit eden hava kirliliği seviyesinin son ölçümlerde 481 olarak kaydedildiğini ve "aşırı şiddetli" kategorisine çıktığını gösterdi.

Verilere göre, "şiddetli" kategorisinin üst sınırı olan 450 AQI'yı aşan hava kirliliği sonucu ortaya çıkan zehirli duman ve sis, kentteki görüş mesafesini 150 metreye düşürdüğü için bölgedeki uçuşları ve tren seferlerini olumsuz etkiledi.

Bunun üzerine yetkililer, söz konusu hava kirliliğinin etkilerini azaltmak amacıyla daha sıkı önlemler aldıklarını duyurdu.

Söz konusu önlemler kapsamında, temiz enerji kaynaklı yakıt kullanmayan tüm kamyon ve benzeri taşıtların Yeni Delhi'ye girişinin yasaklandığını bildiren yetkililer, başta çocuklar, yaşlılar ve solunum, kardiyovasküler, serebrovasküler gibi kronik hastalıklara sahip kişilere kapalı alanlarda kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Yetkililer, okullarda yüz yüze eğitimin 10. ve 12. sınıflar haricindeki tüm öğrenciler için askıya alındığını da aktardı.

Hindistan'da "çok düşük", "düşük", "şiddetli" ve "aşırı şiddetli" olarak 4 kategoriye ayrılan hava kirliliği için "Aşamalı Mücadele Eylem Planı"(GRAP) uygulanıyor. Hava kalitesinin "aşırı şiddetli" kategorisine yükselmesiyle GRAP kapsamında Hindistan'da kömür, odun ve acil durumlar hariç dizel jeneratör kullanımını içeren faaliyetler yasaklandı.

Ayrıca Yeni Delhi'deki halka olabildiğince şehirdeki hareketliliği ve taşıt emisyonunu azaltmak için toplu taşıma kullanma çağrısı yapıldı. Her yıl festivallerde havai fişek ve maytap gibi ürünlerin satışı yasaklansa da diğer şehirlerden bunun temini engellenemiyor.

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