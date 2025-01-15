Yemen'deki Husiler İsrail'e saldırdı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalında yayımlanan açıklamasında konuya ilişkin bilgi verdi.

Çok sayıda silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) başarılı iki askeri operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Seri, operasyonlarda Tel Aviv yakınlarındaki Yafa bölgesi ile ülkenin güneydeki Eylat kentindeki elektrik santralini hedef aldıklarını aktardı.

Sözcü Seri, iki operasyonun da amacına ulaştığını dile getirdi.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husiler, İsrail'in çeşitli bölgelerine de başta insansız hava araçlarıyla çeşitli saldırılar düzenliyor.