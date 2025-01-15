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Dünya
AA 15.01.2025 00:01

Katil İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin'e saldırısında 6 Filistinli öldü

Katil İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği hava saldırısı sonucu 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

Katil İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin'e saldırısında 6 Filistinli öldü
[Fotoğraf: Sosyal medya]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'nı bombaladı.

Açıklamada, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısında hayatını kaybeden 6 Filistinlinin cansız bedeni ile yaralanan kişilerin Cenin Devlet Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 843 Filistinli hayatını kaybetti.

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