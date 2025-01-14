Çok Bulutlu 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.01.2025 23:29

Yangın yeri Los Angeles'ta şimdi de "kimyasal madde" tehdidi

ABD'de Los Angeles ve çevresinde yangınları söndürme çabaları devam ederken, uzmanlar söz konusu yangınlar nedeniyle içme sularının kimyasal maddelerle kirlenebileceği uyarısında bulundu.

Yangın yeri Los Angeles'ta şimdi de "kimyasal madde" tehdidi
[Fotograf: AP]

Binlerce hektar alanın yangınlarda kül olduğu Los Angeles'ta yangınlar 8'inci gününde sürerken, uzmanlar yangınlardan kaynaklanan zehirli kimyasal maddelerin içme sularını kirletebileceğini ve bunun yanı sıra filtreleme ve kaynatma yöntemlerinin de işe yaramayabileceği uyarısında bulundu.

Purdue Üniversitesi'nden Andrew Whelton, yangınların şehirlerde olmasının altyapının "ağır" hasar görmesine yol açtığını belirterek, içme suyuna ilişkin sistemlerin zarar görmesi halinde "kül, duman, kurum, diğer kalıntılar ve gazların" su şebekelerine girebileceğini kaydetti.

Yapı malzemelerindeki kimyasal olarak tasarlanmış sentetiklerin yandıktan sonra partikül ve gaz salımı yaptığını söyleyen Whelton, bu elementlerin özellikle "zehirli" olabileceğine dikkati çekti.

ABD'deki yangın uydu görüntülerinde
ABD'deki yangın uydu görüntülerinde

California Üniversitesi'nden Greg Pierce ise yangın esnasında su sistemlerindeki basıncın azalmasıyla toksinlerin suya karışabileceğini vurgulayarak, elektrik kesintilerinin de bu basınç kaybına sebep olabileceğine işaret etti.

Pierce, "Yangın durumunda tüm su sistemine güç beslemesini sürdürmek imkansız olmasa da gerçekten zordur." diye konuştu.

Los Angeles yangınları 8'inci gününde

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak yerel saatle sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

ETİKETLER
ABD Yangın
Sıradaki Haber
İspanyollar, Madrid'de bulunan Maccabi Tel Aviv takımını ve İsrail'i protesto etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:05
Katil İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin'e saldırısında 6 Filistinli öldü
00:12
İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
00:03
İngiltere'de Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Siddiq istifa etti
00:15
Fergani'nin ilk uydusu uzaya fırlatıldı
23:19
İspanyollar, Madrid'de bulunan Maccabi Tel Aviv takımını ve İsrail'i protesto etti
22:44
ABD bütçesi Aralık 2024'te 87 milyar dolar açık verdi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ