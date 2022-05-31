Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yemen'de yola döşenmiş patlayıcı infilak etti: 3 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yemen'in doğusundaki Şebve vilayetinde yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu Güney Geçiş Konseyine bağlı 3 kişi hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'de Şebve'nin batısında yola döşenmiş patlayıcı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin geçişi sırasında infilak etti.
Olayda Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerden 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Patlayıcının kimler tarafından yerleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Uzun süredir İran destekli Husi milisler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların sürdüğü Yemen'in Şebve kenti, 2017'de Husilerden alınmıştı. Şebve, Yemen hükümeti ve BAE destekli Güney Geçiş Konseyinin kontrolü altında bulunuyor.
Etiketler: Yemen
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