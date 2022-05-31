Yaşına aldırmadı, metrelerce yüksekten kendini boşluğa bıraktı. 103 yaşındaki İsveçli Rut Larsson, Guinness rekortmeni oldu.

Atlayış öncesi zorlu bir hazırlık aşaması vardı. Yaşlı kadın ardından pilotla beraber uçağa bindi.

İsviçreli kadın metrelerce yüksekten ikili atlayış yaparak havada süzüldü.



"Dünyanın tandem paraşütle atlayış yapan en yaşlı kişisi"

Yaşlı kadın İsveç'in Motala kentindeki uçuşunu tamamladığında, yerde onu çocukları, torunları ve arkadaşları karşıladı. Guinnes yetkilileri de alandaydı.

Rut Larson, "Dünyanın tandem paraşütle atlayış yapan en yaşlı kişisi" unvanını kazandı. Larson, daha önce bir ABD'liye ait olan rekoru gün farkıyla kırdı.

