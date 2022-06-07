Yemen'deki tarafların Askeri Koordine Komitesi ikinci oturumu, Ürdün'ün başkenti Amman'da yapıldı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisinden yapılan açıklamada, oturuma Yemen hükümeti, Husiler ve Arap koalisyonundan askeri temsilciler katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Ortak Koordinasyon Odası kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı ve düzenli iletişim için en geç bir hafta içinde tarafların koordineden sorumlu yetkilisinin belirleneceği aktarıldı.

Komite düzenli olarak her ay toplanacak

Katılımcıların ateşkesin uygulanması konusunda yapıcı etkileşimde bulunmaları sebebiyle toplantının olumlu bir atmosferde geçtiği, Askeri Koordinasyon Komitesi'nin görüşmelerin sürekliliğini sağlamak için aylık düzenli toplanmayı kabul ettiği belirtildi.

Bir hafta önce söz konusu Komite ilk toplantısını yine BM Özel Temsilciliğinin ofisi gözetiminde Amman'da gerçekleştirmişti.