Mansuri'nin ailesi, Husiler tarafından Sana'da bir hapishanede tutulan 36 yaşındaki gazetecinin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

Aile, Mansuri'nin sağlık durumuna ilişkin hazırladığı yazılı açıklamayı Yemen Gazeteciler Sendikası, Kızıl Haç Örgütü, Birleşmiş Milletler Yemen Ofisi, insan hakları ve düşünce özgürlüğüyle ilgilenen sivil toplum kuruluşlarına gönderdi.

Gazetecinin sağlık durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen açıklamada, Mansuri'nin acilen hastaneye nakledilmesi gerektiği ancak Husilerin tedavi için nakil işlemini aylardır reddettiği aktarıldı.

Öte yandan Yemenli gazeteci Sam el-Gubari de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Mansuri'nin Husilerin tıbbi ihmali nedeniyle her an ölebileceğini ifade etti.

Gubari, uluslararası kuruluşları ve etkin isimleri, Mansuri'nin serbest bırakılması için sarf edilen çabalara destek vermeye çağırdı.