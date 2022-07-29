Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 14:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rus yanlısı rahip elindeki haçla Ukraynalı rahibe saldırdı
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, iki ülke arasındaki gerginlik kiliselere sıçradı. Kiev Patrikhanesi’nde görevli iki rahip, Ukraynalı askerin cenazesinde birbirine girdi.
Kiev Patrikhanesi’nde Ukraynalı askerin cenaze törenini yapılıyordu.
Ukraynalı rahip konuşmasında “Kremlin rejimi savaş suçu işliyor” ifadelerini kulandı. Bir anda tansiyon yükseldi.
Rus yanlısı rahip elindeki haçla Ukraynalı rahibe saldırdı. Kavgayı araya girenler ayırdı. Ancak sözlü atışmalar bir süre daha sürdü.
Ortodoks Hristiyan olan iki ülke kiliseleri arasında uzun süreden beri bir anlaşmazlık yaşanıyor.
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