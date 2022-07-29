Kiev Patrikhanesi’nde Ukraynalı askerin cenaze törenini yapılıyordu.



Ukraynalı rahip konuşmasında “Kremlin rejimi savaş suçu işliyor” ifadelerini kulandı. Bir anda tansiyon yükseldi.



Rus yanlısı rahip elindeki haçla Ukraynalı rahibe saldırdı. Kavgayı araya girenler ayırdı. Ancak sözlü atışmalar bir süre daha sürdü.



Ortodoks Hristiyan olan iki ülke kiliseleri arasında uzun süreden beri bir anlaşmazlık yaşanıyor.