İç savaşın 5 yıldan beri devam ettiği Yemen'de İran tarafından desteklenen Şii Husiler, güneybatıdaki Taiz kentinde hükümet güçlerinin elindeki merkezi hapishaneye top mermileriyle saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklara göre, kadınların tutulduğu bölümü hedef alan bombardıman sonucu 5 tutuklu kadın hayatını kaybetti, yaklaşık 28 kadın tutuklu da yaralandı.

Husilerin saldırısından önce kentte çatışmasızlık durumu hakimdi.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon tarafından desteklenen meşru hükümete bağlı Ulusal Ordu Sözcü Yardımcısı Albay Abdulbasit Bahr, saldırıyı “ciddi bir suç” olarak niteledi.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Bahr, Husileri Taiz Merkezi Hapishanesini top mermileriyle hedef almakla suçladı. Kurtarma ekiplerinin olay yerinde enkaz altındakilere yardım için çalışma yürüttüğü belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM), koronavirüs pandemisini göz önünde bulundurarak Yemen'de savaşan tarafları ateşkese çağırmıştı. Ancak saldırılar her iki taraftan devam ediyor.

5 yıllık iç savaş

İran destekli Şii Husiler 2014 yılında ülkenin başkenti Sana'da darbe düzenleyerek yönetime el koymuştu.

Meşru hükümet, ülkenin güneyinde bulunan ve ikinci başkent statüsüne sahip Aden kentine kaçmak zorunda kalmıştı.

İran'ı "ulusal güvenlik tehlikesi" olarak niteleyen Suudi Arabistan, çok sayıda ülke ile beraber koalisyon oluşturarak, 25 Mart 2015'te Husilere karşı operasyon başlatmıştı.

Ancak 5 yıl geçmesine rağmen koalisyon güçleri ve yanında savaşan hükümet ordusu, başkent Sana ve Husilerin elindeki diğer bölgeleri geri alamadı.

Dahası koalisyonun desteklediği taraflar arasında çatlaklar büyüyerek bazen çatışma noktasına geldi.