Haber Giriş: Kaynak: AA
'Almanya'ya dönenlere 2 hafta karantina uygulanacak'
[Fotoğraf: Reuters]
Alman Haber Ajansı (DPA), koronavirüs salgını nedeniyle hükümetin yurt dışından ülkeye dönen Avrupa Birliği (AB) ve Alman vatandaşları için 2 haftalık karantina uygulaması başlatacağını yazdı.
DPA'nın hükümet çevrelerine dayandırdığı haberine göre, bugün toplanan kabine, AB üyesi ülkelerden gelen ve yurt dışında olup da ülkeye dönen Alman vatandaşlarının kendi ikamet yerlerinde 2 hafta karantinada kalmalarını kararlaştırdı.
Salgın nedeniyle sadece geçerli bir sebebi olanların ülkeye girişine izin verilecek.
Ülkeye sadece birkaç günlüğüne gelecek diplomat ya da iş adamları bu karardan muaf tutulacak.
Etiketler: almanya koronavirüs coronavirüs covid-19Son Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 13:53
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