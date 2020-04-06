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BM'den İdlib'e 59 tır insani yardım
[Fotoğraf: AA]
BM tarafından İdlib'e gönderilen 59 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 59 tır ile insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Etiketler: yardım tır idlib birleşmiş milletlerSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 14:01
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