Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, ülkede COVID-19 vaka sayısının 1 günde 218 artarak 2 bin 491’e çıktığını açıkladı.

Yurianto, can kaybının 11 artışla 209’a yükseldiğini, iyileşenlerin sayısının ise 192 olduğunu belirtti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, salgınla mücadelede ilgili bakanlıklara gerekli koruyucu malzemelerin üretim ve dağıtımının hızlandırılması çağrısı yaptı.

Widodo, virüsün yayılmasını önleme amacıyla hastalık belirtileri olsun ya da olmasın herkesten dışarıda maske takmasını istedi.

Başkentte maske takmak zorunlu olacak

Öte yandan yetkililer, başkent Cakarta’da 12 Nisan'dan itibaren tren, metro ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında maske takılmasının zorunlu olacağını duyurdu.

Din İşleri Bakanı Fahrul Razı, yaptığı açıklamada, ramazan ayının yaklaşması nedeniyle teravih namazının evde kılınması ve iftarın da evde yapılmasını tavsiye etti.