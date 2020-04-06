Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede hastaneye kaldırılan toplam kişi sayısının son 24 saatte 420 kişi artarak 6 bin 155'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki toplam hasta sayısının ilk kez 4 azalarak, bin 257'ye düştüğü ifade edildi.

COVID-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte bin 123 artarak 20 bin 814'e çıktığı belirtilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 185 artışla bin 632'ye ulaştığı bildirildi.

"Önümüzde uzun bir yeniden inşa süreci bulunuyor"

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, COVID-19'un sosyo-ekonomik sonuçlarının "küçük" olmayacağını belirterek, "Durum normale döndükten çok sonra bile sonuçları hissedeceğiz." dedi.

Normal hayata geçiş için hazırlık yapılması gerektiğini kaydeden Wilmes, "Normale dönüşümüz kademeli olacak. Önümüzde uzun bir yeniden inşa süreci bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Wilmes, önümüzdeki zamanın COVID-19 "öncesi" ve "sonrası" olarak 2'ye ayrılacağı değerlendirmesinde bulunarak, "Bu zorluklardan güçlenerek çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.