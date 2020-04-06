Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Fransa İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük ekonomik daralmayı görebilir
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan beri olan en büyük ekonomik daralmasını bu yıl yaşayabileceğini açıkladı.
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Senato'ya yaptığı açıklamada "Muhtemelen 2009'daki yüzde -2.2'den daha fazlasını yaşayacağız. Bu durum, karşı karşıya olduğumuz ekonomik şokun boyutunu gösteriyor" dedi.
Hükümet geçen ayki acil durum bütçe yenilemesinde ekonominin bu yıl yüzde 1 daralacağını tahmin etmişti ancak sonrasında bu rakamı revize etmek zorunda kalacağını açıklamıştı.
Fransa'da koronavirüsten etkilenen kişi sayısı 93 bin 780'e ölenlerin sayısı ise 8 bin 93'e ulaştı.
Etiketler: koronavirüs fransa ekonomiSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 14:08
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