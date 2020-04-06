Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Senato'ya yaptığı açıklamada "Muhtemelen 2009'daki yüzde -2.2'den daha fazlasını yaşayacağız. Bu durum, karşı karşıya olduğumuz ekonomik şokun boyutunu gösteriyor" dedi.

Hükümet geçen ayki acil durum bütçe yenilemesinde ekonominin bu yıl yüzde 1 daralacağını tahmin etmişti ancak sonrasında bu rakamı revize etmek zorunda kalacağını açıklamıştı.

Fransa'da koronavirüsten etkilenen kişi sayısı 93 bin 780'e ölenlerin sayısı ise 8 bin 93'e ulaştı.