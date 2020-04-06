Avrupa'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği kıtada, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ülkeler ise İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere.

COVID-19 salgınında en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da,ölü sayısı 18 bin 887'ye ulaştı.

135 bin 32 vaka ile Avrupa'da en fazla koronavirüs vakası görülen İspanya'da ise ölü sayısı 12 bin 641'e ulaştı.

Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 284 bin 780'e, ölü sayısı ise 70 bin 320'ye yükseldi.