Ülkedeki meşru hükümete bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, hükümet güçlerinin kalelerinden biri olan Marib kentinde yer alan merkezi güvenlik karargahı balistik füzeyle hedef alındı.

Saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

Yemen'de İran destekli Husilerin birkaç gün önce Marib kentinde hükümete ait askeri kampa düzenlediği hava saldırısında 87 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA