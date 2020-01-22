Afrika basınındaki haberlere göre, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Mali'ye yaptığı ziyarette, İsveçli, Estonyalı ve Portekizli mevkidaşlarıyla Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita tarafından kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Mali, Burkina Faso ve Nijer sınırlarının birleştiği bölgede birkaç hafta için yeni operasyonlar düzenleyeceklerini söyledi.

Parly, bölgedeki radikal unsurlara karşı operasyonlarını yoğunlaştıracaklarını belirtti.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında Sahel Bölgesi'ndeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 4 bin 500 asker görevlendirmişti.

Sahel ülkelerinde, 2019'da artan terör saldırılarında yüzlerce sivil ve askerin hayatını kaybetmesi sonrası, bölge sakinleri ülkelerindeki Fransız askeri varlığına karşı çok sayıda protesto düzenlemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta G5 Sahel ülkeleri (Burkina Faso, Mali, Nijer, Moritanya ve Çad) liderlerini Pau kentinde düzenlenen zirvede misafir etmişti.

Macron, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, halihazırda 5 bine yakın Fransız askeri bulunan Sahel bölgesine 220 asker daha gönderileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA