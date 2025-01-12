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Dünya
AA 12.01.2025 09:20

Yemen'de akaryakıt istasyonunda patlama: 15 ölü

Yemen'in orta kesimlerinde yer alan Beyda kentinde, bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada en az 15 kişinin öldüğü, 67 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen'de akaryakıt istasyonunda patlama: 15 ölü
[Fotograf: TRT Haber]

Ülkenin bir bölümünü kontrol altında tutan Husilerin Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Beyda kentinin ez-Zahir ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldiği belirtilen açıklamada, en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 40'ı ağır 67 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yemen'in güneyindeki Aden kentinde 31 Ağustos 2024'te bir akaryakıt istasyonunda gaz lokomotiflerinden birinin istasyonda yükünü boşaltması sırasında meydana gelen patlamada, 5 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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