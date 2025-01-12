Çok Bulutlu 4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.01.2025 09:12

Hamas: Gazze'de ateşkes anlaşmasının nihai taslağı tamamlandı

Hamas sözcüsü Cihat Taha, Gazze'de ateşkes anlaşmasının nihai taslağının tamamlandığını ve İsrail tarafının buna vereceği cevabı beklediklerini bildirdi.

Hamas: Gazze'de ateşkes anlaşmasının nihai taslağı tamamlandı
[Fotograf: AA]

Taha, Al-Araby Al-Jadeed televizyonuna yaptığı açıklamada, ara bulucuların Gazze'de ateşkes müzakereleri ve esir takası konusunda anlaşma taslağının tamamlandığını ve anlaşmanın imzalanması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun temsilcisinin Katar'ın başkenti Doha'ya gelerek son düzenlemeleri onaylamasını beklediklerini açıkladı.

Katar merkezli El Araby TV'nin Hamaslı yetkililere dayandırdığı bilgilere göre ise Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde sona yaklaşıldığı kaydedildi. Ateşkes görüşmeleri sürecinin olumlu ilerlediği ve gelecek saatlerin anlaşmaya varılması noktasında kritik öneme sahip olduğu aktarıldı.

Habere göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında hangi noktalardan ve hangi yerlerden çekileceği konusunda mutabakat sağlandı. Buna göre ilk aşamada İsrail, Refah sınır kapısından ve Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı Philadelphi Koridoru'ndaki (Selahaddin Koridoru) bazı yerlerden çekilecek.

Ateşkesin üzerinden bir hafta geçtikten sonra ise esirlerin serbest bırakılması ve İsrail'in mutabık kalınan bölgelerden çekilmesi planlanıyor.

Habere göre, ara bulucu ülkeler Katar, Mısır ve ABD, ateşkesin detaylarını, uygulanma takvimini ve yürürlüğe girme tarihini açıklamak için ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü yaptığı açıklamada, Gazze konusunda bir anlaşmaya varılması yönünde ilerleme kaydedildiğini söylemişti.

İsrailli esir aileleri, Başbakan Netanyahu'ya geriye kalanların da serbest bırakılması için acil bir değişim anlaşması imzalaması çağrısında bulunmuş, ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Netanyahu hükümeti aleyhinde İsrail Yüksek Mahkemesine dilekçe vermişti.

ETİKETLER
Hamas İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Los Angeles'taki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
İhtiyaç sahiplerine yönelik destek ödemeleri artırıldı
10:09
Tüketicilerin korunması için yapılan denetimlerde 4 milyar 377 milyon lira ceza
09:52
Ankara merkezli "change" araç operasyonu: 15 gözaltı
10:43
Güney Kore'de düşen uçağın karakutularından son 4 dakika kayıp
09:29
Ukrayna: Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir aldık
09:24
Trump hakkındaki federal davalara bakan özel yetkili savcı görevinden istifa etti
ABD'de protestocular Guantanamo'daki hapishanenin kapatılmasını istedi
ABD'de protestocular Guantanamo'daki hapishanenin kapatılmasını istedi
FOTO FOKUS
'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu
'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ