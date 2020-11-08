Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, halk direniş güçlerinin de verdiği destekle Sana'nın doğusundaki Nehem semtinde Husi milislere karşı girilen şiddetli çatışmalar üçüncü gününde devam ediyor.

Bu kapsamda ordu güçleri Nehem'de Husilere ait 4 İHA'yı düşürdü. Açıklamaya göre, milisler arasındaki intihar eylemcilerinin düzenlemeye çalıştıkları saldırılar da bertaraf edildi.

Husilerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.