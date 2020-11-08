Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 38 bini geçti
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 459 artarak 38 bin 291'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, COVID-19 salgınında son 24 saatte 459 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 9 bin 235 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 38 bin 291’e, vaka sayısının da 682 bin 486’ya çıktığını aktardı.
COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 523’ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 520 bin 329'a ulaştığını ifade etti.
5 milyon 224 bin 252 test yapılan ülkede 31 eyaletin tamamı "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer alıyor.
Etiketler: İran KoronavirüsSon Güncelleme: 8 Kasım 2020 Pazar 14:30
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