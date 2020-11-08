Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasından satır başları şöyleydi:

- 8 Kasım 2020 Azerbaycan tarihinde ebedi olarak yaşayacak. Bu bizim şanlı zaferimizin günüdür.

- Bugün Azerbaycan bayrağı Şuşa'da dalgalanıyor. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Bugün Şuşa'da Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. pic.twitter.com/8GD4H26oLK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 8, 2020

- 28 yıldır işgal altında olan Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde hususi bir yeri var. Şuşa, sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasya'nın incisidir.

- Bizim zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Eğer Ermenistan taleplerime cevap vermezse sonuna kadar gideceğiz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Bizim zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Halen işgal altında topraklarımız var. Eğer Ermenistan benim taleplerime cevap vermezse sonuna kadar gideceğiz. pic.twitter.com/nDKe39dEQY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 8, 2020

- Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmıyor. İntikamımızı savaş meydanında alıyoruz. Düşmanı kovuyoruz ve kovacağız.

- Şuşa bizimdir, Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gazan mübarek olsun gardaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım." paylaşımıyla Azerbaycan'ı tebrik etti.

Oktay ayrıca, "Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kutlu olsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan’ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa’nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun. Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şuşa’da da dalgalanacak. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa AZERBAYCAN!"

[Grafik: TRT Haber]