Haber Giriş: Kaynak: AA
Şuşa'nın Ermeni işgalinden kurtarılması cephe hattında sevinçle karşılandı
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı.
Fuzuli'de, Azerbaycan kuvvetlerinin yanı sıra basın mensupları ve vatandaşların da bulunduğu çok sayıda kişi, Aliyev'in Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklamasını alkışlayarak kutladı.
[Fotoğraf: AA]
Askeri personel ve basın mensupları da cep telefonlarından takip ettikleri konuşma sırasında "Şuşa" şeklinde sloganlar attı.
Askeri personelden bazılarının gözyaşı döktüğü görüldü.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 8 Kasım 2020 Pazar 14:26
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