Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybih, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yakında ülke genelinde çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

Yemen'in 2005'te çocuk felcinden arındığını açıkladığını, ancak son dönemde Husilerin kontrolü altındaki bazı bölgelerde çocuk felci vakalarının görüldüğünü aktaran Buhaybih, Sağlık Bakanlığının yeni kampanya için tüm prosedürleri tamamlamasına rağmen Husilerin, aşının kendi kontrollerindeki bölgelere girmesini engellemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Husilerden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

15 yıl sonra ilk defa çocuk felci vakası görüldü

Birleşmiş Milletler, Eylül 2020'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde 15 yıl aradan sonra ilk defa çocuk felci vakalarının görüldüğünü duyurmuştu.

Yemen hükümeti ise Husileri, çocukların aşı olmasına izin vermeyip hastalığın yayılmasına sebep olmakla suçlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.