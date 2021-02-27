Yemen'in resmi haber ajansı SABA'da Yemen Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin yazılı açıklamasına yer verildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin beyanının desteklendiği açıklandı.

Yemen'in, bölge istikrarı ve güveni için mücadele eden Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığına vurgu yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın iç işlerine müdahalenin kabul edilmediği vurgulandı.

Daha önce Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri de Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığını açıklamıştı

ABD'nin Cemal Kaşıkçı raporu

ABD istihbaratının hazırladığı ve dün kamuoyuyla paylaşılan raporda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu belirtilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin yayınladığı raporun kesin bir dille reddedildiğini açıklamıştı.