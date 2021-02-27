Kuveyt ve Bahreyn Dışişleri Bakanlıkları, konuya ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Her iki ülkenin açıklamasında, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin beyanının desteklendiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ihlal edilmesinin reddedildiği açıklamalarda, Riyad'ın bölgedeki rolünün önemi vurgulandı.

ABD'den Kaşıkçı raporu: Emri Selman verdi

ABD istihbaratının hazırladığı ve dün kamuoyuyla paylaşılan raporda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu belirtilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin yayınladığı raporun kesin bir dille reddedildiğini açıklamıştı.