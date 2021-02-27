Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin yazılı açıklaması, ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer aldı.

Açıklamada, "BAE, kardeş Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin yayınladığı açıklamayı destekliyor" denildi.

Suudi Arabistan'ın cinayetle ilgili olarak tüm suçlulardan hesap sorduğu, şeffaf bir şekilde yasaları uyguladığı iddia edilen açıklamada, BAE'nin Suudi Arabistan yargı hükümlerine güven duyduğu ve bağlı kaldığı vurgulandı.

"Suudi Arabistan'ın yanındayız"

Abu Dabi yönetiminin, bölge istikrarı ve güveni için mücadele eden Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığına dikkat çekilirken, "cinayet olayının istismarı ve Suudi Arabistan'ın iç işlerine müdahalenin" kabul edilmediği aktarıldı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, Kasım 2018'de, Suudi Arabistan'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında suçluların yakalanması ve yargılanmasını memnuniyetle karşıladıklarını, cinayetin siyasileştirilmesi girişimlerine de karşı olduklarını söylemişti.

ABD, Cemal Kaşıkçı raporunu yayınladı

ABD istihbaratının hazırladığı ve dün kamuoyuyla paylaşılan raporda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu belirtilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin yayınladığı raporun kesin bir dille reddedildiğini açıklamıştı.