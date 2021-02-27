Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 12:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yeni Zelanda’da tek vaka için 7 günlük karantina ilan edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin en büyük şehri olan Auckland'de tespit edilen tek koronavirüs vakası nedeniyle kentte 7günlük karantina ilan etti.
Basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern tedbirlerin yarın yürürlüğe gireceğini söyledi.
Ülkenin geri kalan kentinde halka açık alanlarda Seviye 2 kısıtlamalarına tabi olmaya devam edeceğini belirten Ardern, " Hepimiz bir daha olmaz hissine kapılıyoruz. Dikkat etmek zorundayız. Birlikte bu sorunu da aşacağız" diye konuştu.
5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana toplam 2 bin 372 korona virüs vakası tespit edilirken, 26 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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