Basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern tedbirlerin yarın yürürlüğe gireceğini söyledi.

Ülkenin geri kalan kentinde halka açık alanlarda Seviye 2 kısıtlamalarına tabi olmaya devam edeceğini belirten Ardern, " Hepimiz bir daha olmaz hissine kapılıyoruz. Dikkat etmek zorundayız. Birlikte bu sorunu da aşacağız" diye konuştu.

5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana toplam 2 bin 372 korona virüs vakası tespit edilirken, 26 kişi hayatını kaybetti.

