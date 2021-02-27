Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin İHA'larla ülkenin güneyindeki sivil yerleşim bölgelerini kasıtlı ve sistematik şekilde hedef aldığını, bunun bir savaş suçu olduğunu söyledi.

Maliki, Husilerin, Hamis Muşayt bölgesine gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

2 İHA ve balistik füze imha edilmişti

Koalisyon güçleri dün de Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen patlayıcı yüklü 2 İHA ve bir balistik füzenin imha edildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Husiler 2014'ten bu yana bölgede

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.