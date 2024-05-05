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Dünya
AA 05.05.2024 06:47

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait yerlere geçen ay 347 kez saldırdı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin nisan ayında Filistinlilere 347 defa saldırı düzenlediği belirtildi.

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait yerlere geçen ay 347 kez saldırdı

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı'na Direniş Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, geçen ay Yahudi yerleşimcilerin Kudüs dahil Batı Şeria'daki Filistinlilere ait mülklere 347 saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, 21 ve 22 Nisan tarihlerinde 36 Filistin köyüne saldırıda bulunulduğu, 36 evin tamamen, 33 evin de kısmen yandığı bilgisine yer verilen açıklamada, 57 aracın da kısmen ya da tamamen yandığı kaydedildi.

Raporda, İsrail ordusu tarafından Batı Şeria ve Kudüs'te 172 dönüm araziye el konulduğu ve yasa dışı yerleşim birimlerinde 2 bin 288 yeni konut inşa edilmesinin planlandığı ifade edildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat da Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha bölgesindeki Bedevi topluluğuna iki kez saldırdığını duyurdu.

Filistin haber ajansı WAFA ise Yahudi yerleşimcilerin Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere ait bir araca, çadırlara ve mahsullere saldırdığını bildirdi.

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