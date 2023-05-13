Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 13.05.2023 14:09

Yardım çığlığı ihbarına giden polisler, "çok üzgün" bir keçiyle karşılaştı

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yardım çığlığına koşan polis memurları canı sıkkın bir keçiyle karşılaştı.

Yardım çığlığı ihbarına giden polisler, "çok üzgün" bir keçiyle karşılaştı
[Fotograf: Reuters]

Enid Polis Teşkilatı, bir kişinin yardım çığlıklarını duyduklarını söyleyen bir ihbar aldı.

Olay yerine intikal eden David Sneed ve Neal Storey adlı polis memurları, uzaktan bağıran birinin çığlıklarını duyunca hızlanmaya başladı. Sneed bu esnada "Bence bu bir insan. Bu bir insan" diye konuştu.

İkili çiftliğe koşarak gittikten sonra bağıranın bir keçi olduğunu gördü. Storey, adı açıklanmayan çiftçiye şöyle dedi:

"Hayvan mı insan mı anlayamadım. Ama buraya doğru yürüyorduk ve 'Bu bir insan' dedim. Uzaktan 'yardım' der gibi duyuluyordu."

Polis memurları, bağıranın keçi olduğunu görünce gülmekten kendilerini alamadı.

Enid polisinin Facebook'taki açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Teşekkürler beyler. Hepimiz, hızlı eylemlerinizi (en nihayetinde gerekli olmasa da) takdir ediyoruz."

Çiftçinin ifadelerini aktaran yetkililer, keçinin arkadaşından ayrıldığı için "çok üzgün" olduğunu bildirdi.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
76. Cannes Film Festivali süresince bölgede gösteriler yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:16
Devlet Bahçeli: Bunlar gayrimilli bataklıkta debeleniyorlar
14:08
Depremzedeler için 117 tahliye ve başvuru noktası belirlendi
14:05
Sebze meyve ihracatçılarının en büyük pazarını Rusya oluşturuyor
13:57
ÇAYKUR'un yaş çay alımı sürüyor
13:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyaset yolculuğunu anlattı
13:12
Sosyal medyada hesap ticareti
Yapımında sona gelinen Defne Devlet Hastanesi 10 güne tamamlanacak
Yapımında sona gelinen Defne Devlet Hastanesi 10 güne tamamlanacak
FOTO FOKUS
Yağmur suyu borusunda 1,7 metrelik timsah görüldü
Yağmur suyu borusunda 1,7 metrelik timsah görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ