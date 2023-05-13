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Dünya
AA 13.05.2023 12:54

Almanya'dan Ukrayna'ya 2,7 milyar euro değerinde yeni silah ve mühimmat

Alman hükümetinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin olası ziyareti öncesi Ukrayna'ya 2,7 milyar euro değerinde yeni silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağı bildirildi.

Almanya'dan Ukrayna'ya 2,7 milyar euro değerinde yeni silah ve mühimmat

Alman Haber Ajansı DPA'nın Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Almanya'nın Ukrayna'ya ilave 20 Marder tipi zırhlı muharebe aracı, 30 Leopard-1 muharebe tankı ve 4 İris-T-SLM hava savunma sistemi sağlayacağı belirtildi.

Haberde Ukrayna'ya verilecek 2,7 milyar euro değerindeki silah ve mühimmatın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Almanya'nın tek kalemde yaptığı en büyük destek olacağı ifade edildi. Almanya, bugüne kadar 2,75 milyar euroluk silah desteğinde bulunmuştu.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, gönderilecek askeri malzemelerin ülkesinin destek sağlama konusunda ciddi olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, "Herkes, Rusya'nın Ukrayna halkına karşı yürüttüğü ve uluslararası hukuka aykırı olan korkunç savaşın bir an önce sona ermesini istiyor. Ne yazık ki henüz görünürde bu yok. Bu nedenle Almanya, gerekli olduğu sürece, ne kadar sürerse sürsün, elinden gelen her türlü yardımı yapacaktır" dedi.

Almanya, Ukrayna'ya bugüne kadar 18 Leopard-2 tankı, 40 Marder tipi zırhlı muharebe aracı, 34 Gepard uçaksavar tankı, 2 zırhlı kurtarma aracı, 2 Wisent mayın temizleme tankı, 2 İris hava savunma sistemi ve Patriot hava savunma sistemi göndermişti.

Bunların dışında ayrıca 18 tekerlekli obüs, topçu mühimmatı, hava savunma sistemleri için güdümlü füzeler, hava savunma için 4 İris ateş ünitesi ve 12 İris fırlatıcı teslim edilmişti.

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