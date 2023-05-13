Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 13.05.2023 12:10

Ruslar GKRY ve Malta'dan aldıkları 'altın pasaportlarını' kaybediyor

AB pasaportlarının zengin Ruslara satışı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta'ya milyarlarca Euro kazandırdı. Ruslar da kara paralarını rahatça akladı. Ukrayna'daki savaşla bu düzen bozuldu. Bazı “altın pasaportlar” iptal oldu.

Ruslar GKRY ve Malta'dan aldıkları 'altın pasaportlarını' kaybediyor
[Fotograf: AP]

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta uzun yıllardır kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. En çok Rus vatandaşlarından gelen ve kaynağı belirsiz paraların aklanmasıyla ilgili pek çok raporda bu iki ülke başrolü oynadı. AB buna son vermeleri için çok kez uyarmasına rağmen iki ada ülkesine "altın pasaport" satışı yoluyla para aklamaya, akan paralar da aklanmaya devam etti. 

Bu düzen Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla bozuldu. Zira AB Rusya'ya yönelik sert yaptırımlara imza atıp, Rus şirketlerine, Rus işadamlarına ve onların mallarına yönelik yaptırım kararları aldı. 

Kıbrıs Rum Kesimi "altın pasaport" ile milyarlarca dolar akladı
Kıbrıs Rum Kesimi "altın pasaport" ile milyarlarca dolar akladı

Kara paraya "Altın Pasaport" koruması

Bu kararlar sonrası zor durumda kalan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta da bugüne kadar onlarca kişiyi "altın pasaportlar" yoluyla elde ettikleri vatandaşlıklarından mahrum etti.

AB Komisyonu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 43 kişinin vatandaşlığını iptal ettiğini söyledi. Ayrıca iki Rus'un Malta vatandaşlığını kaybettiği bildirildi.

Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yıllardır yatırım karşılığı vatandaşlık sunarak önemli gelir elde ediyor. Rusya ise bu yolu kara para aklamakta kullanıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, "altın pasaport" uygulamasından en fazla gelir elde eden AB üyelerinin başında geliyor.

Malta hükümeti Rus ve Belarus vatandaşlarına bu tür pasaportlar verilmesini ileri bir tarihe kadar askıya aldığını açıklamıştı ancak başka ülke vatandaşlarına hala "altın pasaport" sağlıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise Kasım 2020'den bu yana bu şekilde vatandaşlık verilmediğini duyurdu.

AB Komisyonu, Malta'yı "altın pasaport" uygulaması nedeniyle Adalet Divanına sevk etti
AB Komisyonu, Malta'yı "altın pasaport" uygulaması nedeniyle Adalet Divanına sevk etti

AB çağrıları yanıtsız kalmıştı

AB Komisyonu defalarca "altın pasaportlara" son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

AB Komisyonu bunu tüm AB'nin güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görüyor. Örneğin, kara para aklama, vergiden kaçınma ve yolsuzluk açısından riskli buluyorlar. Bunlara ek olarak "altın pasaport" sahiplerinin Schengen bölgesinde serbestçe hareket edebilmesi de birliği endişelendiriyor.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna Avrupa Birliği Euro
Sıradaki Haber
Türkiye'ye gelen arama kurtarma köpeği Aaron hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:25
Yardım çığlığı ihbarına giden polisler, "çok üzgün" bir keçiyle karşılaştı
14:16
Devlet Bahçeli: Bunlar gayrimilli bataklıkta debeleniyorlar
14:08
Depremzedeler için 117 tahliye ve başvuru noktası belirlendi
14:05
Sebze meyve ihracatçılarının en büyük pazarını Rusya oluşturuyor
13:57
ÇAYKUR'un yaş çay alımı sürüyor
13:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyaset yolculuğunu anlattı
Yapımında sona gelinen Defne Devlet Hastanesi 10 güne tamamlanacak
Yapımında sona gelinen Defne Devlet Hastanesi 10 güne tamamlanacak
FOTO FOKUS
Yağmur suyu borusunda 1,7 metrelik timsah görüldü
Yağmur suyu borusunda 1,7 metrelik timsah görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ